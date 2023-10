Ha diretto l'Uruguay ai Mondiali in Qatar Imago

Diego Alonso è stato nominato allenatore del Siviglia, squadra nella quale milita il nazionale svizzero Djibril Sow.

Il 48enne uruguaiano, che ha firmato fino al termine della stagione, aveva guidato la Nazionale del suo Paese agli ultimi Mondiali in Qatar. Per lui quella in Spagna è la prima esperienza in Europa. -La Salernitana affidata a Filippo InzaghiLa Salernitana ha sciolto le riserve ed ha annunciato l’esonero di coach Paulo Sousa, il quale sarà sostituito da Filippo Inzaghi. Il tecnico portoghese paga un avvio di stagione difficile, caratterizzato da appena tre punti raccolti in otto partite.

Swisstxt