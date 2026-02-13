Da giorni il presidente della FIFA Infantino è bersagliato da critiche e accuse. Ora un dirigente calcistico asiatico ha mosso un’accusa particolarmente pesante nei confronti della federazione mondiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Ali accusa il presidente della FIFA Infantino di ricatto.

Infantino è sempre più sotto pressione a seguito delle previste vendite dei diritti dei Mondiali.

Secondo quanto riportato dai media, la Giordania aspetta un premio in denaro di 4,2 milioni di dollari. Riepilogo creato con

Nell’attuale crisi della FIFA, il presidente Gianni Infantino, ormai con le spalle al muro, deve ora affrontare anche accuse di ricatto.

Il presidente della Federcalcio giordana, il principe Ali bin al-Hussein, sostiene che negli ultimi mesi la FIFA abbia trattenuto dei fondi destinati ai suoi giocatori della nazionale.

«Fino a quando, durante i Mondiali, mi è stato comunicato verbalmente che sarebbe stato di grande aiuto per la nostra Federcalcio se avessi sostenuto Infantino», ha scritto al-Hussein sulla piattaforma X.

«Finora non lo abbiamo sostenuto e di certo non lo faremo nemmeno adesso», ha chiarito il principe, aggiungendo: «Ma l’intera situazione si configura come un ricatto e ci rifiutiamo di permetterlo».

Riunione di emergenza prevista per mercoledì Alla luce delle crescenti critiche rivolte alla sua persona, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha convocato per mercoledì una riunione di crisi del Consiglio della FIFA a Rabat. In tale occasione intende discutere con i principali funzionari delle recenti turbolenze all’interno della federazione mondiale.

Al-Hussein, un tempo avversario di Infantino

Il presidente della FIFA è oggetto di critiche perché recentemente ha cercato di vendere agli investitori una parte dei diritti sui Mondiali, con l’obiettivo di guadagnare miliardi.

In tutto il mondo si è subito levata un’ondata di opposizione: l’UEFA ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni della FIFA. La federazione mondiale ha rapidamente ritirato i propri piani.

Le critiche nei confronti del vallesano, tuttavia, non accennano a placarsi. Gli esperti si chiedono se la fine del svizzero alla guida della FIFA sia ormai imminente.

Nel 2016 il principe Al-Hussein si era candidato alla presidenza della Federazione mondiale contro Infantino, ma non ha avuto alcuna possibilità.

Già l’anno precedente era stato sconfitto alle elezioni dall’allora presidente della FIFA Sepp Blatter. Dal 2011 al 2015 ha ricoperto la carica di vicepresidente nel potente Comitato Esecutivo della FIFA.

Niente soldi per la Giordania, ma miliardi in riserva

Il funzionario ha poi spiegato che la federazione mondiale è ancora in debito con i giocatori giordani. In qualità di seconda classificata alla FIFA Arab Cup del dicembre 2025, la Giordania avrebbe ancora diritto a un premio in denaro che, secondo quanto riportato dai media, ammontava a 4,2 milioni di dollari (ben 3,6 milioni di euro).

«Il denaro che la nostra squadra avrebbe dovuto ricevere per aver raggiunto la finale non è ancora stato versato, e questo nonostante la FIFA si vanti contemporaneamente di quanti miliardi abbia ancora in riserva», ha scritto il principe.