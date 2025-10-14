  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Altre 5 qualificate ai Mondiali

Swisstxt

14.10.2025 - 23:01

Italia
Italia
Keystone

Altre cinque Nazionali hanno strappato il biglietto per i Mondiali nordamericani della prossima estate.

SwissTXT

14.10.2025, 23:01

Per l'Africa le ultime qualificate dirette sono Sudafrica (di ritorno alla Coppa del Mondo per la prima volta dall'edizione casalinga del 2010), Costa d'Avorio e Senegal, mentre un'ultima squadra potrebbe aggiungersi dal playoff internazionale. In Messico, Stati Uniti e Canada saranno presenti anche Qatar ed Arabia Saudita. Per i qatarioti si tratta della prima qualificazione ottenuta sul campo, dopo la partecipazione come Paese ospitante nel 2022.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Brutto incidente a Dubai per Francesco Chiofalo, ecco le immagini dall'ospedale

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Calcio. Inghilterra ai Mondiali

CalcioInghilterra ai Mondiali

Calcio. La Svizzera U21 batte le Faroe

CalcioLa Svizzera U21 batte le Faroe

Calcio. La Svezia esonera Tomasson

CalcioLa Svezia esonera Tomasson