Altre cinque Nazionali hanno strappato il biglietto per i Mondiali nordamericani della prossima estate.

Per l'Africa le ultime qualificate dirette sono Sudafrica (di ritorno alla Coppa del Mondo per la prima volta dall'edizione casalinga del 2010), Costa d'Avorio e Senegal, mentre un'ultima squadra potrebbe aggiungersi dal playoff internazionale. In Messico, Stati Uniti e Canada saranno presenti anche Qatar ed Arabia Saudita. Per i qatarioti si tratta della prima qualificazione ottenuta sul campo, dopo la partecipazione come Paese ospitante nel 2022.