Calcio Il Lugano non vince più, quarto pari di fila. Shaqiri stecca due volte il rigore

Swisstxt

15.2.2026 - 18:36

Il Lugano incappa nel quarto 1-1 di fila. Il pari arriva contro un Basilea in crisi, malgrado la sostituzione, avvenuta due settimane fa, sulla panchina basilese, dove Stephan Lichtsteiner ha preso il posto di Ludovic Magnin.

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

,

SwissTXT, Paolo Beretta

15.02.2026, 18:36

15.02.2026, 19:35

Al St.Jakob-Park di Basilea però stavolta il risultato può essere considerato positivo visto come si erano messe le cose in campo.

Croci-Torti ha ritrovato Grgic, Bislimi e Belhadj ma dopo appena 12' ha perso Behrens per infortunio. Un rigore trasformato da Traoré (spinta di Zanotti) ha allora portato in vantaggio i renani .

Nella ripresa altro penalty per i padroni di casa (molto dubbio), ma Shaqiri lo ha fallito per ben due volte. L’arbitro infatti lo ha fatto ritirare per l’entrata anticipata in area di Kelvin.

Dopo il pari di Koutsias per i ticinesi arrivato al 64esimo, il Basilea è ripartito all'arrembaggio per cercare il nuovo vantaggio, ma senza fortuna, mentre Bislimi, a fine partita, è andato letteralmente a un passo dal clamoroso ribaltone.

La classifica, come si può vedere qui sotto, resta invariata, al netto di un Thun ormai irraggiungibile, con i sottocenerini che rimangono appaiati al San Gallo.

