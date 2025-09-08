  1. Clienti privati
Calcio Altro primo tempo formidabile

Swisstxt

8.9.2025 - 22:43

Embolo
Embolo
KEY

Affidatosi agli stessi 11 che hanno iniziato la sfida col Kosovo, Yakin ha visto i suoi proporre il medesimo copione in un primo tempo giocato a ritmi elevatissimi.

SwissTXT

08.09.2025, 22:43

08.09.2025, 22:51

Secondo logica sono arrivati anche i gol, i primi due in fotocopia con i colpi di testa da calcio d'angolo di Elvedi e ancora di Embolo (alla quinta partita consecutiva a segno, come Frei nel 2005), il terzo invece di Ndoye dopo un'azione corale da manuale. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati, con Kobel che ha potuto festeggiare il terzo clean sheet di fila con una super parata su Sesko.

