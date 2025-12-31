  1. Clienti privati
Calcio Altro successo per l'Algeria

Swisstxt

31.12.2025 - 19:13

Algeria
Algeria
KEY

Africa.

SwissTXT

31.12.2025, 19:13

31.12.2025, 19:26

Continua il cammino immacolato dell’Algeria guidata da Vladimir Petkovic in Coppa d’ Già certe della qualificazione, le Volpi del deserto hanno vinto anche il terzo incontro dei gironi battendo per 3-1 la Guinea Equatoriale grazie alle reti di Belaid, Chaibi e Maza. Agli ottavi sfideranno la Repubblica Democratica del Congo. Nel Gruppo E hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta anche il Burkina Faso e il Sudan, con i primi che hanno vinto per 2-0 lo scontro diretto in virtù dei sigilli di Traoré e Kouassi.

