Africa.
Continua il cammino immacolato dell’Algeria guidata da Vladimir Petkovic in Coppa d’ Già certe della qualificazione, le Volpi del deserto hanno vinto anche il terzo incontro dei gironi battendo per 3-1 la Guinea Equatoriale grazie alle reti di Belaid, Chaibi e Maza. Agli ottavi sfideranno la Repubblica Democratica del Congo. Nel Gruppo E hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta anche il Burkina Faso e il Sudan, con i primi che hanno vinto per 2-0 lo scontro diretto in virtù dei sigilli di Traoré e Kouassi.