Algeria KEY

Africa.

SwissTXT Swisstxt

Continua il cammino immacolato dell’Algeria guidata da Vladimir Petkovic in Coppa d’ Già certe della qualificazione, le Volpi del deserto hanno vinto anche il terzo incontro dei gironi battendo per 3-1 la Guinea Equatoriale grazie alle reti di Belaid, Chaibi e Maza. Agli ottavi sfideranno la Repubblica Democratica del Congo. Nel Gruppo E hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta anche il Burkina Faso e il Sudan, con i primi che hanno vinto per 2-0 lo scontro diretto in virtù dei sigilli di Traoré e Kouassi.