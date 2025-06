Zeki Amdouni KEY

Zeki Amdouni deve lasciare il Benfica.

Swisstxt

I portoghesi non hanno infatti fatto valere l’opzione d’acquisto di 18 milioni di euro sull’attaccante elvetico, che era giunto in prestito la scorsa estate dal Burnley dopo la retrocessione in Championship. Il 24enne ginevrino (9 reti in stagione) ritroverà la sua squadra d’appartenenza di nuovo in Premier League, visto che ha centrato l’immediato ritorno nell’élite.