Nuovo importante capitolo nella carriera di Amdouni.

Il 23enne lascia infatti il Burnley per andare al Benfica, col quale giocherà pure la Champions. L’elvetico è stato prestato sino a fine stagione alle Aquile, che dovrebbero avere un’opzione di acquisto di 20 milioni di euro. L’attaccante della Nazionale aveva raggiunto l’Inghilterra in provenienza da Basilea la scorsa stagione, concludendo l’anno con 34 partite e 5 reti in Premier che però non avevano potuto impedire la retrocessione del Burnley. Quest’anno con gli inglesi aveva disputato già due incontri (1 gol).

