Zeki Amdouni giocherà in Premier League.

Zeki Amdouni sarà un nuovo calciatore del Burnley di Vincent Kompany.

Dopo diversi rumors è infine arrivata la conferma da parte del club inglese, con il quale l'attaccante elvetico ha firmato un contratto di 5 anni.

Anche se le cifre del trasferimento non sono state rivelate, si parla di una compensazione di circa 18 milioni di franchi per il Basilea.

Durante una magnifica stagione con i renani, soprattutto in Conference League, il ginevrino era anche divenuto un tassello fondamentale per la Nazionale svizzera, con la quale ha segnato 5 gol in altrettante partite.

