Debutto sfortunato per Aurèle Amenda.

Nel pareggio contro la Serbia di venerdì al Letzigrund, il 21enne difensore si è infortunato a una caviglia e dovrà essere operato. Questo quanto comunicato dall'Eintracht, dopo che l'elvetico era rientrato a Francoforte per sottoporsi ad accertamenti saltando la trasferta in Spagna. Per lui si prevedono diversi mesi di assenza.

