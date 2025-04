Ancelotti KEY

Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile: ora sembra davvero fatta.

Stando a Fabrizio Romano le due parti avrebbero trovato un accordo verbale per iniziare la collaborazione già a giugno, ovvero prima del Mondiale per club che sancisce la fine della stagione del Real Madrid. In pole position per sostituire l'emiliano sulla panchina dei Blancos c'è Xabi Alonso.