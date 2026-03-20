Neymar, oggi giocatore del Santos KEYSTONE

Carlo Ancelotti ha reso nota la lista dei 26 convocati per le prossime amichevoli della Selecao contro Francia e Croazia. Una lista in cui spicca l'assenza del nome di Neymar.

Hai fretta? blue News riassume per te Ancelotti ha diramato la lista dei brasiliani che affronteranno Francia e Croazia in amichevole, prima del Mondiale.

Il grande escluso è Neymar.

Il ct della Selecao spiega che si tratta di ragioni legate alla condizione fisica dell'attaccante ex PSG.

Neymar, in un video già diventato virale, la prende con filosofia, ricordando che ora «ora è il momento di continuare a lavorare, continuare a migliorare in tutto e, se ci sarà un'opportunità, essere pronti.» Mostra di più

Neymar ha mostrato il momento in cui ha saputo di non essere stato convocato nella Nazionale brasiliana in un nuovo video della serie «Un giorno nella vita» sul suo canale YouTube.

«È appena stata resa nota la rosa della Nazionale. Non siamo stati convocati. Sono triste, ovviamente. Tiferò sempre per la Nazionale, no? «E va tutto bene, ora è il momento di continuare a lavorare, continuare a migliorare in tutto e, se ci sarà un'opportunità, essere pronti».

Essa foi a reação do Neymar ao ver a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia.



📽️@TNTSportsBR / Youtube | Neymar Jr.pic.twitter.com/FEDl3Yadpt — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 18, 2026

Carlo Ancelotti infatti ha reso nota la lista dei convocati della Nazionale brasiliana per la finestra FIFA di marzo, in cui la squadra affronterà Francia e Croazia in due amichevoli: ha convocato nove attaccanti e ha lasciato ancora una volta fuori Neymar.

Per il Brasile si tratta dell’ultima tournée prima dei Mondiali del 2026.

«La spiegazione di questa lista sta nel fatto che dipende molto dagli infortuni, ovviamente. È una lista composta da giocatori al 100% della loro forma fisica. Abbiamo giocatori importanti infortunati, come Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, ai quali auguriamo una pronta guarigione. Giocheremo due partite importanti e intense in un periodo di tempo molto breve, compresi i viaggi. Ho preferito portare quelli che sono al 100%», ha dichiarato l'italiano in conferenza stampa.

«Una valutazione fisica, non tecnica»

Ha poi accennato all’assenza di Neymar, che è stato il numero 10 del Brasile nelle ultime tre edizioni dei Mondiali e che ora sembra sempre più lontano dalla partecipazione al Mondiale di quest’anno.

«Si tratta di una valutazione fisica, non tecnica. Neymar è bravissimo con la palla, ma deve migliorare fisicamente. Perché, sia per lo staff tecnico che per me, non è al 100% del suo potenziale».

«Deve lavorare per raggiungerlo. Questa è la mia opinione e quella dell’intero staff tecnico che segue le sue partite e continuerà a farlo nei prossimi giorni e mesi», ha aggiunto Carletto.

Tra i nuovi ingressi nella lista vi sono Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

«Quando convochiamo nuovi giocatori, vogliamo capire come si integrano nel nostro ambiente, il loro carattere. Sappiamo perfettamente come stanno giocando perché disponiamo di valutazioni su ciascun giocatore», ha assicurato il 66enne di Reggiolo.