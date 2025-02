Elia freshfocus

Lo Young Boys perde un altro giocatore offensivo. Dopo Silvère Ganvoula anche Meschack Elia lascia i gialloneri per accasarsi al Nantes, attualmente 14o in Ligue 1.

L’attaccante, prestato ai francesi per 6 mesi con diritto di riscatto per 3 milioni di euro, ha disputato 200 partite con la maglia dei bernesi collezionando 43 reti e 41 assist.

Il Losanna ha ceduto al Verona Antoine Bernede. Il centrocampista francese, in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, era giunto in Svizzera due anni fa dal Salisburgo, contribuendo alla promozione in SL dei vodesi.

In 75 partite il 25enne ha realizzato 5 reti.