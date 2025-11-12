  1. Clienti privati
Qui la Nati Anche Xhaka bacchetta Okafor dopo le sue polemiche: «Ha grande potenziale, ma...»

Tobias Benz

12.11.2025

Xhaka e Okafor (davanti) in allenamento con la Nazionale durante gli Europei 2024 a Stoccarda.
KEYSTONE

Noah Okafor ha recentemente espresso il suo disappunto nei confronti di Murat Yakin e della SFA per l'ennesima mancata convocazione nella Nazionale svizzera. Il capitano della squadra, Granit Xhaka, dice la sua sul caso.

Redazione blue Sport

12.11.2025, 21:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Noah Okafor ha recentemente sfogato la sua rabbia per la mancata convocazione nella Nazionale svizzera in un'intervista a «The Athletic».
  • Lunedì è seguita la replica del direttore della Nati Pierluigi Tami, che ha dichiarato: «Interviste come questa non migliorano la situazione per lui».
  • Ora anche Granit Xhaka si è espresso sull'argomento e consiglia a Okafor di continuare a lavorare sodo.
  • In un'intervista al Blick, il capitano della Nati ha dichiarato: «Noah potrebbe giocare un ruolo in futuro se riuscisse a controllare meglio certe cose».
In vista delle ultime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, il capitano della nazionale Granit Xhaka parla con il «Blick» del suo nuovo club, il Sunderland, del ruolo di titolare nella Nazionale svizzera e dei problemi che riguardano Noah Okafor.

Il 33enne prende di mira il suo compagno d'attacco. «A volte bisogna guardare a terra, tenere la bocca chiusa e lavorare», dice, ma allo stesso tempo sottolinea che è difficile commentare questo argomento senza essere a conoscenza di tutti i dettagli.

In una recente intervista a «The Athletic», l'attaccante del Leeds United ha espresso pubblicamente il suo fastidio per non far parte della rosa della Nati.

Pierluigi Tami ha poi rilasciato una chiara dichiarazione in merito, lunedì.

«Interviste come questa non miglioreranno la situazione per lui», ha detto il direttore della Nazionale durante la riunione della squadra a Ginevra.

Xhaka ha detto di aver parlato personalmente con Okafor al telefono e di aver ovviamente discusso anche della Nazionale. Al 25enne consiglia: «Da parte mia, guarderei la situazione in modo molto realistico: perché non ce la faccio? Perché non sono in squadra?».

«Mi rende triste». Okafor è profondamente deluso dal coach della Nati Yakin e dall'ASF, ecco perché

«Mi rende triste»Okafor è profondamente deluso dal coach della Nati Yakin e dall'ASF, ecco perché

«Deve gestire meglio alcune cose»

Uno dei motivi per cui non è stato nominato è sicuramente la presenza di forti alternative a Murat Yakin.

Anche il capitano ne è consapevole. «Noah ha un grande potenziale che non ha mostrato abbastanza negli ultimi anni. Al Leeds si sta affermando. Il campionato gli si addice. Ora ci sono altri che hanno attirato ancora di più l'attenzione».

Noah Okafor non rientra nei piani di Murat Yakin.
Keystone

«Dan Ndoye, ad esempio, ha fatto un salto brutale a Nottingham. Allo stato attuale delle cose, è indispensabile in Nazionale! Vargas è importantissimo, segna, gioca nel Siviglia e fa assist», spiega ancora Xhaka, che continua: «I numeri attualmente parlano a loro favore. Tuttavia, Noah potrebbe avere un ruolo in futuro se riuscirà a gestire meglio alcune cose».

In definitiva, però, la cosa più importante è la prestazione in campo, aggiunge l'ex Arsenal e Leverkusen, senza escludere se stesso. «Questo vale per tutti, me compreso».

