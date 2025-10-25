  1. Clienti privati
Ecco di chi si tratta Massimiliano Allegri contro un famoso youtuber: diffuso il suo numero di telefono, scatta la denuncia

ai-scrape

25.10.2025 - 20:41

L'accusa mossa dall'allenatore del Milan è di aver violato la legge sulla privacy. 
KEYSTONE

Era nato come uno scherzo telefonico, si è trasformato in una denuncia penale. La divulgazione accidentale di un suo dettaglio sensibile ha condotto l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri a portare uno youtuber a processo. 

Antonio Fontana

25.10.2025, 20:41

Denunciato da Massimiliano Allegri, Andrea Diprè, famoso youtuber, è sotto processo a Torino con l'accusa di aver violato la legge sulla privacy. L'udienza, prevista per venerdì, è stata rinviata a gennaio a causa di un problema di notifica.

Come riporta «Today», l'incidente risale al 2023, quando Diprè, con intento scherzoso, contattò telefonicamente Allegri, che allora allenava la Juventus, fingendosi «l'avvocato della Fiorentina».

Telefono sotto assalto

L'intera conversazione fu registrata e pubblicata su TikTok. Allegri ha denunciato che il video conteneva il suo numero di cellulare, il che ha portato a un'invasione della sua privacy con numerose chiamate e messaggi.

«L'apparizione del numero è stata del tutto accidentale e brevissima, non più di una frazione di secondo», ha dichiarato l'avvocato Marika Piccoli, difensore di Diprè. «Non era nostra intenzione violare la privacy di Allegri e ci siamo già scusati più volte per l'accaduto».

Sono in corso trattative tra le parti per un possibile indennizzo.

