Swiss Football Night KEY

Associazione Svizzera di Football e la Swiss Football League hanno deciso di annullare la Swiss Football Night prevista per lunedì a causa del tragico incendio che ha colpito Crans-Montana.

SwissTXT Swisstxt

L’ L’ASF e la SFL hanno scritto nel comunicato stampa che «in considerazione degli eventi e per rispetto nei confronti delle persone colpite, dei loro familiari e delle forze di intervento, non è opportuno svolgere l’evento. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia».

Verrà comunicato a tempo debito se la Swiss Football Night verrà recuperata in un secondo momento o meno.