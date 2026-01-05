  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio svizzero Annullata la Football Night: «Non è opportuno svolgere l'evento»

Swisstxt

5.1.2026 - 16:56

Swiss Football Night
Swiss Football Night
KEY

Associazione Svizzera di Football e la Swiss Football League hanno deciso di annullare la Swiss Football Night prevista per lunedì a causa del tragico incendio che ha colpito Crans-Montana.

SwissTXT

05.01.2026, 16:56

05.01.2026, 16:57

L’ L’ASF e la SFL hanno scritto nel comunicato stampa che «in considerazione degli eventi e per rispetto nei confronti delle persone colpite, dei loro familiari e delle forze di intervento, non è opportuno svolgere l’evento. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia».

Verrà comunicato a tempo debito se la Swiss Football Night verrà recuperata in un secondo momento o meno.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Dopo l'inferno a Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Video correlati

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è rappresentata 2 volte sul podio. Il momento della vittoria in video.

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Più video

Altre notizie

Dopo i successi con l'YB. Raphaël Wicky tornerà ad allenare in MLS

Dopo i successi con l'YBRaphaël Wicky tornerà ad allenare in MLS

Calcio. Lugano battuto dal Colonia in amichevole

CalcioLugano battuto dal Colonia in amichevole

Premier League. Il Manchester United esonera Amorim

Premier LeagueIl Manchester United esonera Amorim