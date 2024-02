Monza – Milan 4:2 18.02.2024

Domenica in giornata vincono Bologna e Roma fuori casa, mentre in serata il Monza supera 4-2 un Milan sceso in campo con un attacco di seconde linee. Rossoneri ancora terzi, mentre gli emiliani sono ora meritatamente in zona europea.

Sono Inter, Atalanta e Bologna le grandi protagoniste della serie A. I nerazzurri macinano avversari senza pausa e ora possono concentrarsi sulla sfida con l'Atletico Madrid di Simeone.

L'Atalanta di Gasperini capitalizza le energie risparmiate qualificandosi direttamente per gli ottavi di Europa League: quinta vittoria di fila e quarto posto consolidato, col Sassuolo che facilita il compito dei nerazzurri con due errori dal dischetto di Pinamonti. L'Atalanta pero' e' ormai un big da anni, mentre per il Bologna la corsa Champions e' una straordinaria e meritata novita'.

Il Bologna sbanca l'Olimpico rimontando la Lazio, che fa precipitare a -8 dal quarto posto, e agguanta l'Atalanta, che ha una gara da recuperare. La corsa Champions infiamma un campionato che sta laureando campione con largo anticipo l'Inter di Inzaghi, stile-Napoli.

Lazio – Bologna 1:2 Serie A, 25. Spieltag, Saison 23/24 18.02.2024

Juve e Milan risolveranno in tempi lunghi la volata per il secondo posto, ma non depone a favore dei rossoneri lo scivolone serale contro il Monza, dove la squadra di Pioli ha perso per 4-2, trafitta dalle reti di Pessina su rigore, Dany Mota, Bondo e dell'ex Colombo.

Palladino: «Dedichiamo la vittoria al presidente Berlusconi»

«Non so se è la partita più bella, ma sicuramente è quella che mi ha dato più emozioni». Sono queste le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria del suo Monza sul Milan. «Abbiamo lavorato tanto, 12 ore al giorno, abbiamo cambiato il sistema di gioco ed è stato bello: ho la fortuna di avere ragazzi intelligenti.

È stato tutto perfetto stasera», prosegue Palladino. «Abbiamo fatto un passo in avanti anche a livello di qualità. E dedichiamo la vittoria al presidente Berlusconi. Sicuramente stasera sarebbe stato felice di vedere lottare i ragazzi e vincere con il suo ex Milan. Dedichiamo a lui e famiglia, società che non ci fa mancare niente, società molto sana e si meritano queste soddisfazioni. Ho un ricordo bellissimo del presidente e stasera mi sarebbe piaciuto vederlo sorridere insieme a noi».

Quella dei brianzoli è stata una vittoria meritata, e per Milan, che giovedì prossimo sarà impegnato di nuovo in Europa League, sfuma la possibilità di superare i bianconeri di Max Allegri. Si tiene in scia di Atalanta e Bologna anche la Roma che alla distanza batte con merito il Frosinone.

Vince la Roma, rallenta la Fiorentina

Vittoria perentoria per la Roma di che è passata 3-0 a Frosinone. Le reti di Huijsen, splendida, nel primo tempo e di Azmoun e Paredes su rigore nella ripresa, valgono a De Rossi il sesto posto in classifica.

Frosinone – Roma 0:3 18.02.2024

In zona retrocessione non si fanno male Udinese e Cagliari mentre racimola un punto anche l'Empoli che frena ulteriormente la corsa all'Europa della Fiorentina. Per i sardi e' il primo punto dopo quattro sconfitte. La lunga voltata salvezza e' solo all'inizio.

SDA-bfi