l'Inter passa a Firenze e torna in vetta, Sommer è il paratutto

Nonostante la partita in meno, l'Inter si è ripresa la vetta della classifica di A (con 54 punti) andando a vincere 0-1 a Firenze. Ha deciso il match il solito Lautaro Martinez, con la 19ma rete in campionato.

La squadra di Simone Inzaghi ha approfittato al meglio della frenata della Juventus, ieri fermata in casa sull'1-1 dall'Empoli ed a quota 53. E domenica prossima c'è lo scontro diretto, a Milano.

Ma a Firenze, sono i padroni di casa a doversi mangiare le mani per aver sprecato la più grossa occasione da rete: il calcio di rigore che Nico Gonzalez, al rientro, si è fatto parare da Yann Sommer.

«Nel primo tempo dopo il vantaggio abbiamo avuto tante occasioni in cui potevamo fare meglio. Tante ripartenze anche nel secondo tempo dove solitamente mettiamo più qualità. Ma non posso dire niente a questi ragazzi posso solo fare un grande applauso. A Firenze è stata una partita difficile». Così Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina che permette ai nerazzurri di superare la Juventus in classifica e tornare a conquistare il primo posto in classifica.grande

L'Atalanta ne approfitta

Considerato anche il mezzo passo falso del Milan, che sabato non è andato oltre il 2-2 con il Bologna, nella lotta per un posto nelle coppe della prossima stagione questo 22mo turno di campionato è risultato favorevole soprattutto all'Atalanta che grazie al 2-0 sull'Udinese firmato da Miranchuk e Scamacca è salita al quarto posto, scavalcando i viola.

Il turno ha messo di fronte le quattro squadre che hanno partecipato alla Supercoppa italiana ed i nerazzurri sono apparsi i più lucidi.

Lazio-Napoli 0:0

Non sono riusciti a farsi male Lazio e Napoli, che hanno chiuso senza reti lo scontro diretto all'Olimpico.

I biancocelesti si sono visti annullare un gol in rovesciata di Castellanos per fuorigioco, ma è stata una delle poche emozioni di una partita piuttosto piatta.

La Lazio resta in zona Europa League, ma si è spezzata la striscia di quattro successi consecutivi. Il Napoli ha interrotto la serie dei ko esterni, ma ha comunque vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato e rimane in una zona grigia della classifica.

Dopo due ko di fila, è tornato a vincere il Monza. L'1-0 di Colpani ha evidenziato le difficoltà del Sassuolo fuori casa.

In zona salvezza, è ossigeno per l'Empoli il punto preso a Torino, ma i toscani restano penultimi, anche se ora ad una sola lunghezza da Udinese e Cagliari, quest'ultimo gravemente zavorrato dalla sconfitta casalinga con il Torino.

Pesante anche la caduta del Lecce, la terza consecutiva, battuto dal Genoa. Si sono divisi la posta Frosinone e Verona, con un 1-1 che serve poco ed entrambi, ma in particolare ai veneti.

