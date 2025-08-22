  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Anton Kade lascia il Basilea per la Bundesliga

Swisstxt

22.8.2025 - 18:34

Anton Kade
Anton Kade
freshfocus

Anton Kade lascia il Basilea per trasferirsi in Bundesliga.

SwissTXT

22.08.2025, 18:34

22.08.2025, 18:36

Secondo la Basler Zeitung l'ala tedesca dovrebbe accasarsi all'Augsburg per circa 2,5 milioni di euro. In maglia renana dal 2022, il 21enne ha collezionato 107 presenze (in tutte le competizioni) condite da 13 reti.

Lascia la Super League anche il centrocampista Jakub Kadak, che si è accordato in Cechia con il Dukla Praga. Lo slovacco aveva esordito in biancoblù nel 2022 ed è sceso in campo 72 volte fra campionato, Coppa ed Europa trovando 10 gol.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Donna ubriaca dà in escandescenza sull'aereo e costringe all'atterraggio
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

Video correlati

Fenerbahce – Benfica 0:0

Fenerbahce – Benfica 0:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

20.08.2025

Basilea – Copenaghen 1:1

Basilea – Copenaghen 1:1

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

20.08.2025

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

19.08.2025

Fenerbahce – Benfica 0:0

Fenerbahce – Benfica 0:0

Basilea – Copenaghen 1:1

Basilea – Copenaghen 1:1

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Più video

Altre notizie

Europa League. Lo Young Boys batte lo Slovan Bratislava nella partita d'andata dei playoff

Europa LeagueLo Young Boys batte lo Slovan Bratislava nella partita d'andata dei playoff

Conference League. Pareggi per Losanna e Servette nell'andata dei playoff

Conference LeaguePareggi per Losanna e Servette nell'andata dei playoff

Calcio. Vailati è il nuovo allenatore dei portieri del Lugano

CalcioVailati è il nuovo allenatore dei portieri del Lugano