Anton Kade lascia il Basilea per trasferirsi in Bundesliga.

Secondo la Basler Zeitung l'ala tedesca dovrebbe accasarsi all'Augsburg per circa 2,5 milioni di euro. In maglia renana dal 2022, il 21enne ha collezionato 107 presenze (in tutte le competizioni) condite da 13 reti.

Lascia la Super League anche il centrocampista Jakub Kadak, che si è accordato in Cechia con il Dukla Praga. Lo slovacco aveva esordito in biancoblù nel 2022 ed è sceso in campo 72 volte fra campionato, Coppa ed Europa trovando 10 gol.