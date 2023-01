Antonio Conte: «Il lavoro non è tutto nella vita»

Antonio Conte KEYSTONE

Antonio Conte, 53 anni, sta attraversando un periodo difficile. Tre gli amici morti in pochi mesi e la famiglia lontana: le riflessioni nascono spontanee.

Gian Piero Ventrone, preparatore atletico del Tottenham e amico di Antonio Conte, è morto a ottobre, mentre l'ex difensore della Lazio, Sinisa Mihajlovic, anch'egli amico del coach del Tottenham è morto a dicembre. Due settimane fa la notizia della morte dell'ex compagno di club e nazionale Gianluca Vialli.

Intervistato dal Guardian, il 53enne allenatore italiano, prima di voler parlare di calcio ha raccontato della sua stagione difficile «dal punto di vista personale».

«Sicuramente, quando succedono queste cose, ti portano a fare delle riflessioni importanti. Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia, dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi», ha detto il coach degli Hotspur, attualmente quinti in Premier League.

«Sto riflettendo a fondo sul mio futuro», ha continuato Conte, che comunque non si sbilancia più di molto e torna al calcio, il suo mondo.

«Quando lavori e il lavoro è in cima ai tuoi pensieri, forse ci sono momenti in cui ci dimentichiamo di stare con la famiglia, ci dimentichiamo di passare del tempo con gli amici. Il lavoro non è tutto nella vita».

Il contratto di Conte con gli Spurs scade a fine stagione, ma sebbene il suo futuro al club rimanga incerto, l'italiano insiste sul fatto che continuerà a impegnarsi nonostante le recenti difficoltà.

«Potete dirmi che non sono un buon allenatore, ma per quanto riguarda l'impegno e ciò che do ai club in cui lavoro, nessuna società è stata scontenta di questo».

«Lavoro molto per questo club, credetemi. Do tutto me stesso. Non solo per il Tottenham, ma l'ho fatto anche per l'Inter, per la Juventus, per tutti i club in cui sono stato allenatore. È normale che quando finisco la giornata sono stanco. Per questo motivo i club mi vogliono per lunghi periodi».

Intanto la posizione di Conte è stata messa sotto esame dopo una serie di prestazioni e risultati negativi, tra cui la sconfitta di domenica contro l'Arsenal, che ha lasciato gli Spurs a 14 punti di distanza dai leader del campionato. Nel frattempo, sembra che Thomas Tuchel - ex coach del Chelsea - sarebbe disposto a prendere in mano le redini degli Spurs, se Conte dovesse andarsene.