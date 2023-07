Cambio

Il Winterthur ha rinforzato il proprio centrocampo.

Gli zurighesi hanno infatti messo sotto contratto sino al 2025 Musa Araz, che nelle ultime tre stagioni aveva vestito la maglia del Sion. Dal canto loro i vallesani tenteranno la risalita dalla Challenge League con l'uruguayano ormai ex Bellinzona Cristian Souza e con il figlio d'arte ex Basilea Liam Chipperfield. -Anche il Grasshopper si è mosso sul mercato firmando per due stagioni il difensore olandese Dirk Abels, in provenienza dallo Sparta Rotterdam.

Swisstxt