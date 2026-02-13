E' servita ancora una vittoria sudata negli ultimi minuti, ma l'Argentina ha conquistato la finale per la seconda edizione consecutiva e domenica a New York potrà difendere il titolo contro i campioni d'Europa della Spagna.

Dopo un primo tempo giocato su ritmi bassi e senza tiri in porta, la sfida si è accesa nella ripresa, con l'Albiceleste che si è fatta preferire, ma è stata punita dal contropiede finalizzato da Gordon. Il dominio dei sudamericani è poi stato premiato tra 85' e 92' quando Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno ribaltato il punteggio.