Argentina nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026.

Sconfitta indolore per l’ L’Albiceleste è stata battuta 2-1 dal Paraguay ma mantiene comunque la vetta della classifica con 3 punti di margine sulla Colombia, in campo stanotte in Uruguay. Ad Assuncion Lautaro ha firmato il vantaggio dopo 11’. Già al 19’ è però arrivato il pareggio di Sanabria (Torino), mentre Alderete ha siglato il gol partita a inizio ripresa. Non è andato oltre un pareggio il Brasile, fermato sull’1-1 dal Venezuela a Maturin. Al vantaggio di Raphinha ha risposto Segovia.

