Allan Arigoni Keystone

Il GC ha annunciato l’ingaggio dell’ex difensore del Lugano Allan Arigoni per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.

SwissTXT Swisstxt

Per il ticinese, che dopo il rientro dal prestito ai Chicago Fire nel mese di gennaio ha collezionato 3 sole presenze in bianconero, si tratta di un ritorno, avendo già giocato per le Cavallette dal 2018 al 2022.