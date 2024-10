Ritorno in Ticino per il difensore Imago

Il difensore ticinese Allan Arigoni tornerà a giocare con la maglia del Lugano.

Swisstxt

Lo hanno annunciato i Chicago Fire, società partner dei bianconeri nella MLS americana, che non hanno voluto esercitare l’opzione d’acquisto dopo il prestito, in scadenza a fine anno. Negli Stati Uniti da gennaio, il 25enne ha disputato in totale 28 incontri e ha ottenuto una rete.

Swisstxt