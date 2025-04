Club di terza divisione tedesca Imago

Arminia Bielefeld, attualmente quarta forza della terza divisione tedesca, nella semifinale secca ha superato 2-1 il Bayer Leverkusen, campione in carica sia in DFB Pokal che in Bundesliga.

La Coppa di Germania ha regalato l’ennesima favola della sua storia: l’ In finale la squadra della Vestfalia, vittoriosa in rimonta con i gol di Woerl e di Grosser, attende ora una tra Stoccarda e Lipsia.