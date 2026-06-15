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Calcio Per l'ASF il Giubiasco è un club di qualità

Swisstxt

15.6.2026 - 15:33

La consegna del label
La consegna del label
US Giubiasco

Il Giubiasco ha ottenuto il label ASF Quality Club, riconoscimento assegnato dall’ASF alle società che si distinguono per qualità gestionale, organizzazione, visione strategica e sviluppo sostenibile delle proprie attività.

SwissTXT

15.06.2026, 15:33

15.06.2026, 16:24

I bellinzonesi, che hanno approfittato della cerimonia di consegna per presentare pure il nuovo logo, sono il primo club ticinese a ricevere questa certificazione.

Un'attestazione che farà da base alla collaborazione con il Lugano, del quale i biancorossi sono diventati label partner all’interno del Partenariato Ticino.

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