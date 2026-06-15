Il Giubiasco ha ottenuto il label ASF Quality Club, riconoscimento assegnato dall’ASF alle società che si distinguono per qualità gestionale, organizzazione, visione strategica e sviluppo sostenibile delle proprie attività.
I bellinzonesi, che hanno approfittato della cerimonia di consegna per presentare pure il nuovo logo, sono il primo club ticinese a ricevere questa certificazione.
Un'attestazione che farà da base alla collaborazione con il Lugano, del quale i biancorossi sono diventati label partner all’interno del Partenariato Ticino.