Disperazione

Passo falso dell'Atalanta capolista di Serie A.

Gli orobici non sono andati oltre l'1-1 sul campo della Lazio (reti di Dele-Bashiru e Brescianini) e ora l'Inter si è portata a -1 grazie al successo per 3-0 a Cagliari (in gol nella ripresa Bastoni, Martinez e Calhanoglu). In caso di vittoria col Venezia, il Napoli aggancerebbe i bergamaschi in testa.