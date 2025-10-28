  1. Clienti privati
Calcio Atalanta-Milan finisce 1-1

Swisstxt

28.10.2025 - 22:51

Prima rete stagionale per il nigeriano

Imago

Atalanta-Milan, anticipo di lusso della 9a giornata della Serie A, si è chiuso senza vincitori né vinti.

SwissTXT

28.10.2025, 22:51

28.10.2025, 23:38

A Bergamo nerazzurri e rossoneri si sono lasciati sull’1-1, dopo che al gol ospite firmato al 4’ da Ricci ha risposto Lookman al 35’. In testa da solo, in attesa di Roma-Parma di mercoledì, c’è il Napoli, salito a 21 punti grazie al successo per 1-0 conquistato a Lecce. Zambo Anguissa ha firmato la rete decisiva al 69'. I partenopei dovranno fare a meno per i prossimi tre o quattro mesi di De Bruyne, che sarà operato al bicipite femorale della coscia destra.

