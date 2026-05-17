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Calcio Athekame avvicina Milan a UCL

Swisstxt

17.5.2026 - 14:23

A segno al pari di Nkunku
A segno al pari di Nkunku
Imago

. Chi invece è certo di essere nella massima competizione europea è il Napoli.

SwissTXT

17.05.2026, 14:23

Il momentaneo 2-0 segnato da Athekame con un bel sinistro ha di fatto permesso al Milan di battere il Genoa per 2-1 a Marassi e di avvicinarsi alla Champions League quando al termine della Serie A mancano solo 90’ Grazie al 2-0 ottenuto nel derby contro la Lazio, la Roma ha mantenuto la quarta piazza a pari punti con i rossoneri. Entrambe le squadre dovranno difendere ora un vantaggio di due punti sul Como, vittorioso 1-0 sul Parma al Sinigaglia, e sulla Juventus, inciampata per 2-0 in casa contro la Fiorentina.

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