Alan Virginius Imago

Lo Young Boys ha annunciato di aver rinforzato il suo reparto avanzato con Alan Virginius.

Swisstxt

Il 21enne francese arriva in prestito per una stagione con opzione d’acquisto dal Lille. L’attaccante nel girone di ritorno della scorsa Ligue 1 aveva giocato in prestito nel Clermont, senza poter evitare la retrocessione della sua squadra. In totale nel massimo campionato francese vanta 31 presenze (una rete).

