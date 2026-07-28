Alla fine di giugno sono scaduti i contratti di numerosi protagonisti del calcio internazionale. Molti di loro non hanno ancora trovato una nuova squadra e sono quindi ancora svincolati. blue Sport presenta i 50 migliori calciatori attualmente senza contratto.

Ricardo Rodriguez e Remo Freuler non hanno ancora una squadra.

Non tutti i calciatori hanno (ancora) trovato una squadra in questa sessione di mercato.

Tra gli svincolati figurano diversi nomi di spicco, tra cui i nazionali svizzeri Remo Freuler, Ricardo Rodríguez ed Eray Cömert, oltre ad altri giocatori che in passato hanno militato in Super League.

Con un valore di mercato di 35 milioni di euro, Dušan Vlahović è attualmente il calciatore svincolato più prezioso, secondo «Transfermarkt». L'attaccante serbo di 26 anni, reduce dall'esperienza con la Juventus, è ancora alla ricerca di una nuova destinazione.

Mohamed Salah ha invece un valore stimato di 22 milioni di euro. Chi decidesse di puntare sul 34enne egiziano si assicurerebbe un giocatore dal curriculum straordinario.

Diventato una leggenda del Liverpool, Salah vanta, tra l'altro, tre titoli di campione d'Inghilterra e una Champions League.

Nel 2021 il Manchester United investì ben 85 milioni di euro per acquistare Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Da allora, però, l'esterno offensivo inglese non è più riuscito a esprimersi ai livelli che lo avevano reso uno dei talenti più promettenti d'Europa.

All'inizio del 2024 è tornato in prestito al Borussia Dortmund, sei mesi più tardi ha provato a rilanciarsi al Chelsea e, nel settembre 2025, è passato in prestito all'Aston Villa. Nemmeno quest'ultima esperienza ha però rilanciato la sua carriera e oggi il suo valore di mercato è sceso a 18 milioni di euro.

E le stelle della Nati?

Pur avendo ormai 34 anni, Remo Freuler ha dimostrato ai Mondiali di essere ancora in grande condizione. Nessun giocatore della Svizzera ha percorso più chilometri di lui durante il torneo.

Il contratto del centrocampista con il Bologna è scaduto e il suo valore di mercato è stimato in 3 milioni di euro. Il suo futuro a livello di club resta da definire, mentre quello con la Nazionale sembra tutt'altro che concluso.

Anche Ricardo Rodríguez ha confermato ai Mondiali di poter ancora competere ai massimi livelli. Dal 2014 il terzino sinistro disputa regolarmente grandi tornei internazionali, distinguendosi per continuità e affidabilità.

Il suo contratto con il Betis Siviglia è terminato, ma il 33enne non dovrebbe faticare a trovare una nuova squadra. Il suo valore di mercato è stimato in 1,4 milioni di euro.

Eray Cömert ha disputato gli ultimi 30 minuti dell'ultima partita della Svizzera ai Mondiali, il quarto di finale contro l'Argentina. Dopo la fine della sua esperienza al Valencia, il difensore 28enne si è recentemente accordato con il Torino firmando un contratto valido sino all’estate 2028.