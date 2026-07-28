Anche tre stelle della Nati
Incredibile ma vero: questi 50 calciatori sono ancora senza squadra
Ricardo Rodriguez e Remo Freuler non hanno ancora una squadra.
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Alla fine di giugno sono scaduti i contratti di numerosi protagonisti del calcio internazionale. Molti di loro non hanno ancora trovato una nuova squadra e sono quindi ancora svincolati. blue Sport presenta i 50 migliori calciatori attualmente senza contratto.
Non tutti i calciatori hanno (ancora) trovato una squadra in questa sessione di mercato.
Tra gli svincolati figurano diversi nomi di spicco, tra cui i nazionali svizzeri Remo Freuler, Ricardo Rodríguez ed Eray Cömert, oltre ad altri giocatori che in passato hanno militato in Super League.
Con un valore di mercato di 35 milioni di euro, Dušan Vlahović è attualmente il calciatore svincolato più prezioso, secondo «Transfermarkt». L'attaccante serbo di 26 anni, reduce dall'esperienza con la Juventus, è ancora alla ricerca di una nuova destinazione.
Mohamed Salah ha invece un valore stimato di 22 milioni di euro. Chi decidesse di puntare sul 34enne egiziano si assicurerebbe un giocatore dal curriculum straordinario.
Diventato una leggenda del Liverpool, Salah vanta, tra l'altro, tre titoli di campione d'Inghilterra e una Champions League.
Nel 2021 il Manchester United investì ben 85 milioni di euro per acquistare Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Da allora, però, l'esterno offensivo inglese non è più riuscito a esprimersi ai livelli che lo avevano reso uno dei talenti più promettenti d'Europa.
All'inizio del 2024 è tornato in prestito al Borussia Dortmund, sei mesi più tardi ha provato a rilanciarsi al Chelsea e, nel settembre 2025, è passato in prestito all'Aston Villa. Nemmeno quest'ultima esperienza ha però rilanciato la sua carriera e oggi il suo valore di mercato è sceso a 18 milioni di euro.
E le stelle della Nati?
Pur avendo ormai 34 anni, Remo Freuler ha dimostrato ai Mondiali di essere ancora in grande condizione. Nessun giocatore della Svizzera ha percorso più chilometri di lui durante il torneo.
Il contratto del centrocampista con il Bologna è scaduto e il suo valore di mercato è stimato in 3 milioni di euro. Il suo futuro a livello di club resta da definire, mentre quello con la Nazionale sembra tutt'altro che concluso.
Anche Ricardo Rodríguez ha confermato ai Mondiali di poter ancora competere ai massimi livelli. Dal 2014 il terzino sinistro disputa regolarmente grandi tornei internazionali, distinguendosi per continuità e affidabilità.
Il suo contratto con il Betis Siviglia è terminato, ma il 33enne non dovrebbe faticare a trovare una nuova squadra. Il suo valore di mercato è stimato in 1,4 milioni di euro.
Eray Cömert ha disputato gli ultimi 30 minuti dell'ultima partita della Svizzera ai Mondiali, il quarto di finale contro l'Argentina. Dopo la fine della sua esperienza al Valencia, il difensore 28enne si è recentemente accordato con il Torino firmando un contratto valido sino all’estate 2028.
Al momento i giocatori che non hanno un contratto
- 1. Dušan Vlahović (26 anni) Valore di mercato: 35 milioni di €. Ultima squadra: Juventus. Squadre precedenti: tra le altre, la Fiorentina
- 2. Mohamed Salah (34). Valore di mercato: 22 milioni di euro Ultima squadra: Liverpool. Squadre precedenti: tra le altre, Chelsea, AS Roma, FC Basilea
- 3. Jadon Sancho (26). Valore di mercato: 18 milioni di euro. Ultima squadra: Aston Villa (in prestito). Squadre precedenti: tra le altre, Manchester United, Borussia Dortmund
- 4. Julian Brandt (30). Valore di mercato: 15 milioni di €. Ultima squadra: Borussia Dortmund. Squadre precedenti: tra le altre, il Bayer Leverkusen
- 5. Franck Kessié (29). Valore di mercato: 12 milioni di euro. Ultima squadra: Al-Ahli. Squadre precedenti: tra le altre, Barcellona, Milan
- 6. Fabinho (32). Valore di mercato: 12 milioni di euro. Ultima squadra: Al-Ittihad. Squadre precedenti: tra le altre, Liverpool, Monaco
- 7. John Stones (32). Valore di mercato: 12 milioni di euro. Ultima squadra: Manchester City. Squadre precedenti: tra le altre, l'Everton
- 8. Leon Goretzka (31). Valore di mercato: 12 milioni di euro. Ultima squadra: Bayern Monaco. Squadre precedenti: tra le altre, lo Schalke
- 9. Lorenzo Pellegrini (30). Valore di mercato: 8 milioni di euro. Ultima squadra: AS Roma. Squadra precedente: Sassuolo
- 10. Oleksandr Zinchenko (29). Valore di mercato: 8 milioni di euro. Ultima squadra: Ajax Amsterdam. Squadre precedenti: tra le altre, Arsenal, Manchester City
- 11. Marcelo Brozović (33). Valore di mercato: 8 milioni di euro. Ultima squadra: Al-Nassr. Squadre precedenti: tra le altre, l'Inter.
- 12. Dani Ceballos (29). Valore di mercato: 7 milioni di euro. Ultima squadra: Real Madrid. Squadre precedenti: tra le altre, l'Arsenal
- 13. Adama Traoré (30). Valore di mercato: 6 milioni di euro. Ultima squadra: West Ham. Squadre precedenti: tra le altre, Fulham, Wolverhampton, Barcellona
- 14. Nabil Fekir (33). Valore di mercato: 5 milioni di euro. Ultima squadra: Al-Jazira. Squadre precedenti: tra le altre, Lione, Betis Siviglia.
- 15. Riyad Mahrez (35). Valore di mercato: 5 milioni di euro. Ultima squadra: Al-Ahli. Squadre precedenti: tra le altre, Manchester City, Leicester.
- 16. Raphaël Guerreiro (32). Valore di mercato: 5 milioni di euro. Ultima squadra: Bayern Monaco. Squadre precedenti: tra le altre, il Borussia Dortmund.
- 17. Afimico Pululu (27). Valore di mercato: 4 milioni di €. Ultima squadra: Jagiellonia. Squadre precedenti: tra le altre, FC Basilea, Neuchâtel Xamax.
- 18. Daniel Carvajal (34). Valore di mercato: 4 milioni di euro. Ultima squadra: Real Madrid. Squadra precedente: Bayer Leverkusen
- 19. Mauro Icardi (33). Valore di mercato: 4 milioni di €. Ultima squadra: Galatasaray. Squadre precedenti: tra le altre, PSG, Inter, Barcellona (giovanile)
- 20. Anthony Martial (30). Valore di mercato: 3,5 milioni di €. Ultima squadra: Monterrey. Squadre precedenti: tra le altre, Man United, Siviglia, Monaco
- 21. Remo Freuler (34). Valore di mercato: 3 milioni di €. Ultima squadra: Bologna. Squadre precedenti: tra le altre, Nottingham, Atalanta Bergamo
- 22. Raheem Sterling (31). Valore di mercato: 3 milioni di euro. Ultima squadra: Feyenoord. Squadre precedenti: tra le altre, Chelsea, Arsenal, City, Liverpool
- 23. David Alaba (34). Valore di mercato: 3 milioni di euro. Ultima squadra: Real Madrid. Squadra precedente: Bayern Monaco
- 24. Joselu (36): Valore di mercato: 2,8 milioni di €. Ultima squadra: Al-Gharafa. Squadre precedenti: tra le altre, Real Madrid, Newcastle, Hoffenheim, Francoforte
- 25. Tanguy Ndombélé (29). Valore di mercato: 2,8 milioni di euro. Ultima squadra: Nizza. Squadre precedenti: tra le altre, Tottenham, Galatasaray, Napoli, Lione
- 26. Nicolas Moumi Ngamaleu (32). Valore di mercato: 2,5 milioni di euro. Ultima squadra: Dinamo Mosca. Squadre precedenti: tra le altre, Young Boys.
- 27. Florian Grillitsch (30). Valore di mercato: 2,5 milioni di euro. Ultima squadra: Braga. Squadre precedenti: tra le altre, Hoffenheim, Ajax Amsterdam
- 28. Philippe Coutinho (34). Valore di mercato: 2,5 milioni di €. Ultima squadra: Vasco da Gama. Squadre precedenti: tra le altre, Barcellona, Bayern, Liverpool, Inter
- 29. Eray Cömert (28). Valore di mercato: 2,5 milioni di euro. Ultima squadra: Valencia. Squadre precedenti: tra le altre, Basilea, Nantes, Valladolid
- 30. Stephan El Shaarawy (33). Valore di mercato: 2,4 milioni di euro. Ultima squadra: AS Roma. Squadre precedenti: tra le altre, Milan, Monaco
- 31. Kevin Mbabu (31). Valore di mercato: 2,2 milioni di euro. Ultima squadra: Midtjylland. Squadre precedenti: tra le altre, Fulham, Wolfsburg, Newcastle, YB
- 32. Georginio Wijnaldum (35). Valore di mercato: 2,2 milioni di €. Ultima squadra: Al-Ettifaq. Squadre precedenti: tra le altre, PSG, AS Roma, Liverpool, Newcastle, PSV
- 33. Thomas Partey (33), valore di mercato: 2 milioni di €. Ultima squadra: Villarreal. Squadre precedenti: tra le altre, Arsenal, Atlético Madrid
- 34. Mahmoud Dahoud (30). Valore di mercato: 2 milioni di euro. Ultima squadra: Francoforte. Squadre precedenti: tra le altre, Gladbach, Stoccarda, Dortmund
- 35. Filip Kostić (33) Valore di mercato: 2 milioni di €. Ultima squadra: Juventus. Squadre precedenti: tra le altre, Fenerbahçe, Francoforte, Amburgo, Stoccarda
- 36. Francesco Acerbi (38). Valore di mercato: 2 milioni di €. Ultima squadra: Inter. Squadre precedenti: tra le altre, Lazio, Sassuolo, Genoa, Milan
- 37. Karlo Letica (29). Valore di mercato: 1,5 milioni di euro. Ultima squadra: Losanna. Squadre precedenti: tra le altre, Bruges, Sampdoria, Cluj
- 38. Munir El Haddadi (30) Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Esteghlal. Squadre precedenti: tra le altre, Getafe, Siviglia, Alavés, Barcellona
- 39. Andrea Belotti (32). Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Cagliari. Squadre precedenti: tra le altre, Como, Benfica, AS Roma, Fiorentina, Torino
- 40. Josef Martínez (33). Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Club Tijuana. Squadre precedenti: tra le altre, SJ Earthquakes, Inter Miami, YB, Thun
- 41. Kevin Akpoguma (31). Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Hoffenheim. Squadre precedenti: tra le altre, Hannover 96, Düsseldorf, KSC
- 42. Juan Jesus (35). Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Napoli. Squadre precedenti: tra le altre, AS Roma, Inter Milano
- 43. James Rodríguez (35). Valore di mercato: 1,5 milioni di €. Ultima squadra: Minnesota. Squadre precedenti: tra le altre, Everton, Real Madrid, Bayern
- 44. Ricardo Rodríguez (33). Valore di mercato: 1,4 milioni di euro. Ultima squadra: Betis Siviglia. Squadre precedenti: tra le altre, Torino, Milan, Wolfsburg, PSV
- 45. Sergi Roberto (34). Valore di mercato: 1,4 milioni di €. Ultima squadra: Como. Squadra precedente: FC Barcelona
- 46. Matteo Darmian (36). Valore di mercato: 1,4 milioni di euro. Ultima squadra: Inter. Squadre precedenti: tra le altre, ManUtd, Torino, Palermo, Milan
- 47. Mohamed Elneny (34). Valore di mercato: 1,2 milioni di €. Ultima squadra: Al-Jazira. Squadre precedenti: tra le altre, Arsenal, Besiktas, Basilea
- 48. Alexis Sánchez (37). Valore di mercato: 1,2 milioni di €. Ultima squadra: Siviglia. Squadre precedenti: tra le altre, Inter, ManUtd, Arsenal, Barcellona
- 49. Axel Witsel (37). Valore di mercato: 1,2 milioni di €. Ultima squadra: Girona. Squadre precedenti: tra le altre, Atlético Madrid, Dortmund, Zenit, Benfica
- 50. Jamie Vardy (39) Valore di mercato: 1 milioni di €. Ultima squadra: Cremonese. Squadre precedenti: tra le altre, Leicester City
- Altri giocatori di spicco con un valore di mercato 1 milione di euro: Dele Alli (30), Alberto Moreno (34), Léo Bonatini (32), Adnan Januzaj (31), Enner Valencia (36), Serge Aurier (33), Jordan Ayew (34), Chris Smalling (36), William Carvalho (34), Jannik Vestergaard (33), Pedro (38), Dani Parejo (37), Artem Dzyuba (37)