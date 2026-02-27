Non solo Mahrez Attenzione, Svizzera: l'Algeria ha una nuova arma. E si chiama Ibrahim Maza

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera affronta l'Algeria venerdì mattina alle 5.00 a Vancouver.

Ibrahim Maza ha completato 13 dribbling nella fase a gironi, più di ogni altro giocatore del torneo.

Per la Nati non basterà limitare Mahrez: Yakin dovrà trovare il modo di fermare anche il talento del Bayer Leverkusen.

Per anni bastava un nome per descrivere l'Algeria: Riyad Mahrez.

Oggi non è più così.

La squadra di Vladimir Petkovic può contare sull'esperienza del capitano, sulla spinta del terzino del Manchester City Rayan Aït-Nouri e sulla solidità del difensore del Borussia Dortmund Ramy Bensebaini.

Ma se venerdì mattina (ore 5.00) la Svizzera vuole superare i sedicesimi di finale del Mondiale, dovrà trovare soprattutto il modo di limitare Ibrahim Maza, il ventenne del Bayer Leverkusen che sta rapidamente diventando uno dei nuovi punti di forza dei Fennecs.

C'è un dato che spiega meglio di qualsiasi elogio quanto sia pericoloso il talento del Bayer Leverkusen. Nella fase a gironi del Mondiale nessun giocatore ha completato più dribbling di lui.

Meglio di Yamal e Musiala, ecco la Top 5

Secondo le statistiche di «Onefootball», Maza ha portato a termine 13 dribbling nelle prime tre partite del torneo. È il miglior dato della competizione.

Alle sue spalle ci sono Tahith Chong (Curaçao), Julio Enciso (Paraguay) e Lee Kang-in (Corea del Sud), tutti a quota 11.

Più indietro due dei talenti più celebrati del calcio europeo: il gioiellino del Barcellona Lamine Yamal e del Bayern Monaco Jamal Musiala, entrambi fermi a 9.

Naturalmente un dribbling non decide una partita.

Ma racconta bene quale tipo di giocatore si troverà di fronte la Svizzera: uno che ama puntare l'uomo, creare superiorità numerica e rompere gli equilibri.

Ibrahim Maza is amazing



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Petkovic gli ha consegnato le chiavi del futuro

Maza è cresciuto nell'Hertha Berlino e la scorsa estate ha compiuto il salto al Bayer Leverkusen, dove in 28 partite disputate ha siglato 3 reti e fornito 5 assist.

Parallelamente si è ritagliato uno spazio sempre più importante anche nella Nazionale algerina, dove nell'ultima Coppa d'Africa ha saputo ritagliarsi un ruolo di titolare, mettendo anche a segno le sue prima due reti con la maglia dei Fennecs contro il Sudan e la Guinea equatoriale.

Petkovic ha continuato a puntare su di lui e Maza lo sta ripagando con prestazioni di alto livello.

Accanto all'esperienza di Mahrez, è diventato uno dei volti della nuova Algeria, una nazionale che non dipende più soltanto dalle giocate del suo capitano.

Una sfida anche per il centrocampo svizzero

Per Murat Yakin il piano partita non potrà limitarsi a contenere Mahrez. Maza ama ricevere il pallone tra le linee e partire in conduzione, costringendo gli avversari a uscire dalla propria posizione.

Per il centrocampo rossocrociato sarà quindi fondamentale ridurgli spazio e tempo di giocata. Lasciargli campo per puntare l'uomo significherebbe concedergli la situazione che preferisce.

L'Algeria arriva a questa sfida con un mix interessante di esperienza e freschezza. Mahrez resta il leader tecnico, ma il giocatore che in questo Mondiale ha acceso più volte la scintilla è Maza.

Per la Svizzera, fermarlo potrebbe essere una delle chiavi per conquistare gli ottavi di finale.