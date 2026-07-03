L'Egitto ha battuto l'Australia 4-2 ai rigori (1-1 dopo 120') nei 1/16 dei Mondiali a Dallas. Decisivi gli errori di Souttar e Herrington dal dischetto. Per i nordafricani è la prima vittoria in un turno a eliminazione diretta. Ashour ha portato in vantaggio l'Egitto al 13', poi al 55' è arrivato il pareggio australiano con un'autorete di Hany. Il difensore è diventato il primo giocatore a segnare due autoreti nella stessa edizione. Ai rigori Ryan è entrato al posto di Beach ma non è riuscito a parare nessun tiro egiziano. Per l'Australia è il 3o ko in una sfida da dentro o fuori.