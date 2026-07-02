Tre su tre per i paesi organizzatori. Dopo Canada e Messico, anche gli Stati Uniti hanno superato il primo turno a eliminazione diretta come successo soltanto nel 2002 e negli ottavi affronteranno il Belgio. A San Francisco i padroni di casa hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 2-0 dominando largamente l’incontro fino all’espulsione di Balogun al 64'. In vantaggio 1-0 grazie alla rete dello stesso attaccante del Monaco al 45', gli statunitensi hanno trovato il raddoppio nel miglior momento bosniaco con la punizione di Tillman all'82', su cui Vasilj non è stato perfetto.