Barcellona Imago

Colpo doppio del Barcellona che ha conquistato il Clasico e la Liga.

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La vittoria per 2-0 sul Real Madrid fa infatti salire i catalani a +14 a tre partite dalla fine di questo campionato. La giornata si era aperta con la morte del padre di Flick, che ha però comunque voluto essere in panchina. Con questa motivazione extra i Blaugrana sono partiti forte e hanno subito messo al sicuro il risultato con la splendida punizione di Rashford e la rete di Ferran Torres, servito perfettamente dal colpo di tacco al volo di Dani Olmo. Per i catalani è la 29a Liga, arrivata al termine di un campionato dominato.