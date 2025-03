Partita annullata: il Barcellona non giocherà contro l'Osasuna sabato a causa della morte del medico della squadra. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Il Barcellona è stato colpito da una brutta notizia. La partita dei catalani contro l'Osasuna è stata rinviata a causa della morte del medico della squadra. Il capo del club Joan Laporta parla di uno stato di shock.

L'improvvisa morte del medico di squadra ha lasciato la squadra del FC Barcelona in uno stato di shock, secondo il capo del club Joan Laporta. «È una notizia molto dolorosa per il Barcellona. I giocatori, lo staff, l'allenatore, tutti sono tristi», ha dichiarato in un video messaggio.

A causa del decesso, la partita di campionato della squadra di Hansi Flick contro il CA Osasuna è stata annullata poco prima del calcio d'inizio di sabato.

Il medico 50enne Carles Miñarro Garcia è venuto a mancare nel pomeriggio. «Era amato da tutti. Era un grande medico», ha dichiarato Laporta. Il rinvio della partita è stata la decisione giusta. Sia gli avversari dell'Osasuna che gli arbitri e la Lega hanno dimostrato grande comprensione. «Dobbiamo essere forti in questo momento di dolore», ha detto Laporta.

I media hanno riferito che il presidente del Barcellona si è recato nello spogliatoio della squadra poco prima dell'inizio della partita e ha dato la notizia ai giocatori e allo staff tecnico. Il portiere dell'Osasuna Sergio Herrera si stava già riscaldando in campo al momento della cancellazione ufficiale.

Ter Stegen: «Ci mancherai molto»

Il portiere della nazionale Marc-André ter Stegen, sotto contratto con il Barcellona e attualmente fuori per infortunio, è rimasto scioccato dalla morte del medico.

«Non ho parole. Mando tutta la mia forza e il mio sostegno alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace. Ci mancherai molto e ti porteremo sempre nei nostri cuori, Carles», ha scritto sulla piattaforma X.

Il difensore Ronald Araújo ha commentato: «Non posso crederci. Riposa in pace, Doc».

Me faltan las palabras…

Miñarro lascia la moglie e due figli. «Sua moglie è stata ovviamente colpita duramente. Vogliamo essere vicini a tutti loro, a sua moglie, ai suoi figli e a sua madre», ha dichiarato il direttore del club Laporta.

Anche la squadra del CA Osasuna ha reagito con tristezza, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia di Miñarro e solidarizzando con il Barça e i tifosi del club.

La Liga ha confermato che la partita sarebbe stata rinviata a una data successiva. Il Barcellona tornerà in azione martedì, quando affronterà il Benfica Lisbona nel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League.