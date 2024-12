Basilea-GC KEY

Il GC ha fatto un gran favore al Lugano ritrovando la vittoria, che mancava dal 28 settembre, nella 18a giornata di Super League.

SwissTXT Swisstxt

Le Cavallette hanno espugnato Basilea per 1-0, impedendo quindi ai rossoblù di superare momentaneamente i bianconeri in vetta alla classifica. Pazza partita a Winterthur, dove il Lucerna si è imposto per 4-3. Sotto alla pausa, i biancoblù hanno rigirato l'incontro nei recuperi grazie a Ottiger e Grbic. Nell'altro incontro di serata, il Sion è andato a vincere a Yverdon per 1-0 per restare agganciato alle prime sei della graduatoria.