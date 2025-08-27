  1. Clienti privati
Calcio Basilea battuto ed eliminato

27.8.2025 - 23:05

Europa League.

Il prestigio della Champions League rimane ancora un ricordo passato per il Basilea, sconfitto 2-0 dal Copenaghen nella sfida di ritorno del playoff e retrocesso alla fase campionato dell’ Nel primo tempo rossocrociati e danesi si sono suddivisi equamente le occasioni più pericolose, mentre nella ripresa i padroni di casa hanno saputo concretizzare meglio le chance avute, prima con Cornelius (colpo di testa al 46') e poi con Moukoko (rigore all'84'). Shaqiri e Broschinski, dal canto loro, hanno sprecato malamente il gol del possibile 1-1.

