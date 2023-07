Precedente

Sarà il Tobol Kostanay l'avversario del Basilea nel secondo turno preliminare di Conference League.

I kazaki hanno infatti superato i finlandesi dell'Honka Espoo (0-0 al ritorno dopo il 2-1 dell'andata) e si sono regalati la sfida con i renani, con i match in programma il 27 luglio e il 3 agosto. Nello stesso turno è impegnato pure il Lucerna, che se la vedrà con gli svedesi del Djurgardens. E' già terminata al primo turno l'avventura del Vaduz. Alla squadra del Principato non è bastato il pareggio per 1-1 nel ritorno con il Neman Grodno, vittorioso all'andata 2-1.

