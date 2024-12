Shaqiri freshfocus

Basilea e Young Boys si sono guadagnate l'accesso ai quarti di finale di Coppa Svizzera con il brivido.

I renani hanno superato ai rigori per 6-3 il Sion. La doppietta di Bouchlarhem, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Shaqiri, aveva illuso i vallesani, ma Kade all'86' ha agguantato il pari. Nei tiri dal dischetto è poi stato protagonista Hitz con due parate contro le zero del collega Fayulu. Lo Young Boys si è imposto 1-0 sullo Sciaffusa grazie alla rete di Lauper. I gialloneri hanno poi giocato 20' in 10 per l'espulsione a Camara, mentre la squadra di Sforza ha chiuso in 9

