Dopo tre vittorie consecutive si è interrotto il ritmo del Basilea.

Al St.Jakob-Park i renani si sono visti frenare dal Losanna, che grazie all’1-1 hanno dato al Lugano la possibilità di andare in vetta in solitaria in caso di vittoria domenica sul Servette. Bianconeri che potrebbero staccare lo Zurigo, non andato oltre l'1-1 nel derby con il GC (ultimo), che ha potuto giostrare un tempo con l'uomo in più. Chiamato a reagire dopo un periodo poco brillante (una sola vittoria nelle ultime 7 partite), il Lucerna ha ottenuto tre punti importanti sul campo dell’Yverdon, imponendosi 1-0.

