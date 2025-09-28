La settima giornata di Super League si è chiusa con la sorprendente sconfitta del Basilea, battuto in casa dal Lucerna per 2-1 e già al terzo ko stagionale.
I renani hanno fatto la partita, ma gli ospiti sono stati nettamente più efficaci sottoporta.
Lo Young Boys si è invece issato al secondo posto in classifica battendo nel derby bernese il Thun di Lustrinelli per 4-2 grazie a due reti negli ultimi 10'. Protagonista per i gialloneri Bedia, autore di una doppietta.
Non ci sono invece stati gol nel derby romando tra Sion e Losanna, con i vodesi che restano penultimi in Super League.