San Gallo – Basilea 2:1 Super League | 1° turno | stagione 25/26 26.07.2025

Il Basilea ha iniziato il nuovo campionato di Super League con una sconfitta.

Swisstxt

I renani sono infatti stati battuti per 2-1 dal San Gallo, che davanti al suo pubblico ha ribaltato il risultato nella ripresa.

Al 56esimo Goerteler si è fatto perdonare per l'autorete che aveva dato il vantaggio agli ospiti al 40esimo, mentre ha deciso la partita Geubbels al 75esimo.

Vittoria in rimonta anche per il Lucerna sul campo del GC. Le Cavallette, in vantaggio due volte con Muci e Plange, si sono fatte riprendere da Di Giusto e Grbic prima di capitolare per la rete di Silva Ferreiera.