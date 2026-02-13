La partita è risultata chiusa e avara di emozioni. E così, oltre a due buone occasioni sprecate da Otele e Shaqiri, la gara non ha offerto molto sino al 91', quando un gran tiro di Mollet ha regalato i tre punti agli ospiti.

Lo Zurigo è riuscito a imporsi 2-1 in casa sul Servette. Decisive la punizione nel primo tempo di Berisha – complice il goffo intervento di Gertmonas – e la rete di Bangoura al 79', prima dell'inutile gol nei recuperi di Ouattara per i ginevrini.