Nemmeno l'eliminazione dall'Europa ha scatenato l'auspicata reazione del Basilea, cosicché al Letzigrund si è assistito all'ennesima débâcle dell'era Schultz.

Con un 3-1 in cui si è illustrato pure il ticinese Morandi, al secondo gol consecutivo, il GC ha così ringraziato, sbloccandosi. Anche il Lucerna ha pagato a caro prezzo le fatiche di Conference, per la gioia del San Gallo. Davanti al proprio pubblico, i biancoverdi sono riusciti a risalire dallo 0-1 al 2-1 finale. Ed è sempre per 2-1 che l'Yverdon si è aggiudicato il derby col Losanna, grazie al guizzo dell'ex Chiasso Maurin.

