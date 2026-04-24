Brutte notizie per il Basilea: Xherdan Shaqiri si ferma proprio nel momento decisivo della stagione. Il leader offensivo potrebbe saltare l'intero Championship Group a causa di un infortunio muscolare.
Il Basilea rischia di dover disputare l’intero Championship Group senza il suo leader Xherdan Shaqiri.
Il 34enne ha subito martedì, durante un allenamento, una leggera lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra, un problema che potrebbe costringerlo a uno stop di diverse settimane.
Il club ha già confermato la sua assenza per la sfida di domenica contro il Sion, ma il rientro potrebbe slittare fino all’ultima giornata, prevista a Cornaredo contro il Lugano domenica 17 maggio.