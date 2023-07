Basilea subito sconfitto freshfocus

Ha preso il via sabato il campionato di Super League 2023-24, che ha visto il Basilea aprire la stagione con un passo falso.

Al kybunpark i renani sono stati battuti dal San Gallo, capace di imporsi di misura con il risultato di 2-1. Il Servette si è invece assicurato subito la posta piena, battendo senza troppi patemi il GC per 3-1. In trasferta al Letzigrund, ai ginevrini sono bastati solo 16' per siglare la prima rete assoluta della stagione con Bedia. Dal canto loro Lucerna e Winterthur (dell'esordiente Rahmen) hanno dato il via al proprio campionato pareggiando 0-0 alla Schüetzenwiese.

Swisstxt