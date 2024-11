Rieder-Xhaka Imago

Il Bayer Leverkusen è stato bloccato sullo 0-0 dallo Stoccarda.

I campioni di Germania, con Xhaka in campo per tutta la partita, non sono riusciti a trovare la rete contro Rieder e compagni nonostante abbiano dominato la sfida. Con questo punto, la squadra di Xabi Alonso va a -4 dal duo di testa composto da Bayern Monaco e Lipsia.

