Il Bayern Monaco ha migliorato un record che durava da ben 54 anni, quello di reti segnate da un club in una singola Bundesliga.
Se nell’annata 1971-72 i bavaresi siglarono 101 gol, dopo il 5-0 rifilato al St. Pauli, in quella attuale ne hanno fatti addirittura 105.
Se nelle ultime 5 partite dovessero continuare su questa rotta, potrebbero addirittura attentare al primato del calcio moderno di reti in uno dei top 5 campionati europei, attualmente detenuto dal Real Madrid 2011-12 con 121.
I match a disposizione dei Blancos furono tuttavia 38, non i 34 che ha il Bayern Monaco quest’anno...