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Calcio Bayern da record in Bundesliga: è il club che ha segnato più reti in una stagione

Swisstxt

11.4.2026 - 21:13

Bayern Monaco
Bayern Monaco
Imago

Il Bayern Monaco ha migliorato un record che durava da ben 54 anni, quello di reti segnate da un club in una singola Bundesliga.

SwissTXT

11.04.2026, 21:13

11.04.2026, 21:39

Se nell’annata 1971-72 i bavaresi siglarono 101 gol, dopo il 5-0 rifilato al St. Pauli, in quella attuale ne hanno fatti addirittura 105.

Se nelle ultime 5 partite dovessero continuare su questa rotta, potrebbero addirittura attentare al primato del calcio moderno di reti in uno dei top 5 campionati europei, attualmente detenuto dal Real Madrid 2011-12 con 121.

I match a disposizione dei Blancos furono tuttavia 38, non i 34 che ha il Bayern Monaco quest’anno...

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